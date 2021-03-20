«Зарезервировано». Конор Макгрегор забронировал за собой титул UFC в лёгком весе
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор оставил на своей странице в «Инстаграме» очередной пост, заверив, что он снова станет чемпионом лиги.
«Чемпион в лёгком весе. Зарезервировано», — написал ирландец.
Соответствующий пост доступен на странице Конора Макгрегора в «Инстаграме».
Напомним, вчера, 19 марта, стало окончательно ясно, что Хабиб Нурмагомедов не возобновит карьеру. Титул UFC в лёгком весе стал вакантным. В мае его оспорят бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра. Что касается Макгрегора, ожидается, что в июле он проведёт третий поединок с бывшим временным чемпионом лиги Дастином Порье.
В январе 2021 года он досрочно проиграл американцу на турнире в Абу-Даби.
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