Гэтжи отреагировал на новость о том, что титульный бой после ухода Хабиба достался не ему
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи отреагировал на новость о том, что лига решила разыграть вакантный титул в лёгком дивизионе между Майклом Чендлером и Чарльзом Оливейрой. Американец дал понять, что не разочарован таким развитием событий.
«Вчера я проснулся, чтобы пойти на тренировку перед боем с Майклом Чендлером. Ожидал, что соглашение на наш бой на 15 мая будет подписано в любой момент. Сегодня эта тема снята с повестки дня. Пока не знаю, что буду делать, но мне нравится это чувство. Это был хороший день и хорошая спарринг-сессия», — написал Гэтжи на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Джастин Гэтжи последний раз появлялся в октагоне 24 октября 2020 года. Тогда он досрочно уступил Хабибу Нурмагомедову.
Рекомендуем вам
- 21 марта 2021
-
18:31
-
17:23
-
16:07
-
15:48
-
15:26
-
14:14
-
13:37
-
13:18
-
13:14
-
11:38
-
11:21
-
10:09
-
10:00
-
09:28
-
08:58
-
08:43
-
07:50
-
07:09
-
06:58
-
03:16
-
01:06
-
00:44
-
00:27
-
00:17
-
00:09
- 20 марта 2021
-
22:13
-
20:27
-
19:41
-
18:56
-
17:56
-
16:31
-
16:28
-
16:15
-
15:46
-
15:25
Партнерский контент
Рекомендуем вам