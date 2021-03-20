Гэтжи отреагировал на новость о том, что титульный бой после ухода Хабиба достался не ему

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи отреагировал на новость о том, что лига решила разыграть вакантный титул в лёгком дивизионе между Майклом Чендлером и Чарльзом Оливейрой. Американец дал понять, что не разочарован таким развитием событий.

«Вчера я проснулся, чтобы пойти на тренировку перед боем с Майклом Чендлером. Ожидал, что соглашение на наш бой на 15 мая будет подписано в любой момент. Сегодня эта тема снята с повестки дня. Пока не знаю, что буду делать, но мне нравится это чувство. Это был хороший день и хорошая спарринг-сессия», — написал Гэтжи на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Джастин Гэтжи последний раз появлялся в октагоне 24 октября 2020 года. Тогда он досрочно уступил Хабибу Нурмагомедову.