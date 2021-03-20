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Один из лучших рефери UFC назвал Хабиба величайшим в истории

Один из лучших рефери UFC назвал Хабиба величайшим в истории
Бокс/ММА / UFC 0

Известный рефери Марк Годдард, который является одним из самых авторитетных рефери в UFC, отреагировал на решение Хабиба Нурмагомедова окончательно завершить карьеру.

Годдард разместил на своей странице фото, на котором он поднимает Хабибу руку, объявляя его победителем поединка. Снимок специалист сопроводил короткой записью: «величайший боец всех времён», — написал Годдард.

За годы карьеры Хабиба в UFC Годдард работал лишь на одном поединке россиянина. В 2019 году он обслуживал встречу Нурмагомедов — Порье. Хабиб тогда победил приёмом в третьем раунде.

Соответствующий пост доступен на странице Годдарда в «Твиттере».

Напомним, после того, как Хабиб окончательно ушёл из UFC, в лиге назначили титульный поединок в лёгком весе между Майклом Чендлером и Чарльзом Оливейрой.

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