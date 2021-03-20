Один из лучших рефери UFC назвал Хабиба величайшим в истории

Известный рефери Марк Годдард, который является одним из самых авторитетных рефери в UFC, отреагировал на решение Хабиба Нурмагомедова окончательно завершить карьеру.
Годдард разместил на своей странице фото, на котором он поднимает Хабибу руку, объявляя его победителем поединка. Снимок специалист сопроводил короткой записью: «величайший боец всех времён», — написал Годдард.
За годы карьеры Хабиба в UFC Годдард работал лишь на одном поединке россиянина. В 2019 году он обслуживал встречу Нурмагомедов — Порье. Хабиб тогда победил приёмом в третьем раунде.
Соответствующий пост доступен на странице Годдарда в «Твиттере».
Напомним, после того, как Хабиб окончательно ушёл из UFC, в лиге назначили титульный поединок в лёгком весе между Майклом Чендлером и Чарльзом Оливейрой.
- 21 марта 2021
-
18:31
-
17:23
-
16:07
-
15:48
-
15:26
-
14:14
-
13:37
-
13:18
-
13:14
-
11:38
-
11:21
-
10:09
-
10:00
-
09:28
-
08:58
-
08:43
-
07:50
-
07:09
-
06:58
-
03:16
-
01:06
-
00:44
-
00:27
-
00:17
-
00:09
- 20 марта 2021
-
22:13
-
20:27
-
19:41
-
18:56
-
17:56
-
16:31
-
16:28
-
16:15
-
15:46
-
15:25