Менеджер Ковалёва рассказал, когда пойманному на допинге боксёру вернут лицензию

Эгис Климас, менеджер российского боксёра Сергея Ковалёва, сообщил, что у него есть доказательства невиновности спортсмена в употреблении допинга. В конце января 2021 года Ковалёв должен был встретиться на ринге с Бектемиром Меликузиевым. Но из-за положительной допинг-пробы россиянина поединок отменили.

«Мы разбираемся в ситуации. VADA (Ассоциация добровольного тестирования на допинг. — Прим. «Чемпионата») назначила шесть тестирований.

После отрицательных результатов во всех этих пробах ему сразу вернётся лицензия. Два теста уже прошли, осталось ещё четыре. Это вообще не по его вине. У нас есть все доказательства, вся документация.

Идёт ли речь о завершении карьеры? Нет, куда завершать? Рано!» — цитирует Климаса «РИА Новости».