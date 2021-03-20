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Уайт и Нурмагомедов обсудили будущее Махачева в UFC

Уайт и Нурмагомедов обсудили будущее Махачева в UFC
Бокс/ММА / UFC 0
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Российский боец ММА Ислам Махачев сообщил, что глава UFC Дана Уайт обсуждал его будущее с чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Ранее Уайт после встречи с Хабибом признал, что россиянин окончательно завершил карьеру.

«Обсуждали ли моё будущее? Да, но я точно ещё не спрашивал. Там сидели Дана Уайт и Хантер (Хантер Кэмпбелл — руководитель юридического отдела UFC. — Прим. «Чемпионата»). Меня после боя Хантер тоже поздравлял, говорил, чтобы я продолжил так же. Я знаю, что вчера они обсуждали моё будущее. Но по этому поводу ещё точно не общался с ними, так как в дороге сегодня был, и только к обеду приехал.

Проще драться в США или в России? Проще драться там, потому что здесь очень много знакомых людей. Я рад, когда приезжают родственники и друзья, сидят на трибунах, но это и дополнительная ответственность. Ещё немаловажный фактор заключается в том, что в Америке проводят крупные события. Для моего карьерного роста, конечно, лучше драться в Америке», — цитирует Махачева «Спорт-Экспресс».

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