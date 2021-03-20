Харитонов проведёт бой на голых кулаках на турнире блогера Сардарова

Российский боец ММА Сергей Харитонов проведёт очередной бой в мае 2021 года. Россиянин выступит на турнире, организованном блогером Амираном Сардаровым. Он проведёт поединок на голых кулаках на соревнованиях в Майами (США).

«Мы, к счастью, всё преодолели и действительно делаем кулачные бои в Майами – Россия против Америки. Главный бой вечера – Сергей Харитонов против американца (пока секрет) на голых кулаках. Для Сергея это новый, интересный вызов, и я ему благодарен за то, что поверил в эту идею и согласился поучаствовать», – написал Сардаров в своём «инстаграме».

В 2020 году у Харитонова возник конфликт с экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым. После драки Сергей получил серьёзные травмы, из-за которых не мог тренироваться. Он лишь недавно завершил процесс реабилитации.