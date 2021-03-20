Беспутину понадобилось лишь два раунда, чтобы победить Плотникова на турнире в Москве

Российский боксёр-полусредневес Александр Беспутин одержал убедительную победу на турнире, который проходит в Москве на арене «Мегаспорт». Беспутин победил украинского боксёра Виктора Плотникова.

Бой был остановлен уже после второго раунда. Плотников отказался от продолжения поединка.

Соперником Беспутина должен был стать аргентинец Максимилиано Верон, однако он прислал организаторам турнира документ о положительном результате теста на коронавирус. Вместо Верона россиянину в соперники выбрали Плотникова.

В главном поединке турнира по боксу в Москве чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев будет защищать титулы от посягательств Адама Дейнеса, представляющего Германию.