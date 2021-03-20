Камару Усман — о бое с Масвидалем: хочу вбить гвоздь в гроб раз и навсегда
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман поделился ожиданиями от боя-реванша с Хорхе Масвидалем. Бой должен пройти на турнире UFC 261. Усман выиграл первый бой решением судей. После поединка Хорхе объяснил поражение тем, что принял бой на коротком уведомлении и не смог хорошо подготовиться. По мнению Масвидаля, в реванше всё будет иначе.
«Я хочу вбить гвоздь в гроб раз и навсегда. Слова Масвидаля? Либо он действительно верит в то, что говорит. Тогда я должен отнестись к этому очень и очень серьёзно. Либо он просто идиот, который не понимает, что происходит.
Пора показать ему реальность. 2021 год. Корабль уже отплыл, мой друг», — цитирует Усмана TMZ Sports.
Турнир UFC 261 будет проходить 24 апреля в Джексонвиле (Флорида, США).
Усман считает, что должен стать первым в рейтинге P4P, если Хабиб завершил карьеру
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