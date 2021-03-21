Бетербиев нокаутировал Дейнеса в 10-м раунде и защитил титулы WBC и IBF

В Москве завершился большой вечер профессионального бокса, проходивший на арене «Мегаспорт». В главном событии вечера встречались чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев и немец Адам Дейнес.
Бетербиев одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде. Рефери остановил бой после тяжёлого нокаута соперника. При этом Дейнес уже в первом раунде побывал в нокдауне, но сумел продолжить бой.
Для Бетербиева эта встреча стала первой с октября 2019 года. Тогда он нокаутировал Александра Гвоздика и отобрал у него титул по версии WBC. Что касается Дейнеса, он также последний раз дрался в 2019 году. В сентябре он справился с Евгением Махтиенко.
Для Бетербиева эта победа стала уже 16-й в карьере. Он выиграл все бои, причём во всех побеждал нокаутами. Дейнес потерпел второе поражение в карьере.
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