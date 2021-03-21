Бетербиев прокомментировал победу в поединке с Дейнесом

Российский боксёр Артур Бетербиев поделился эмоциями от победы в поединке с немцем Адамом Дейнесом. Поединок проходил на турнире по боксу в Москве. Бой был остановлен в 10-м раунде, Бетербиев победил техническим нокаутом. Он защитил титулы по версиям WBC и IBF.

«Приветствую всех, кто пришёл, кто смотрел по телевизору. Чуть-чуть волнительно было для меня, первый бой в России, в Москве, в столице. Мне было очень приятно. Чуть-чуть продлился бой, чуть дольше. Мне в восьмом-девятом раунде тренер сказал: «Проснись уже». Это не умаляет заслугу моего соперника, он провёл очень хороший бой.

Хочу поблагодарить организаторов, наш бойцовский клуб «Ахмат», президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Постараюсь прославлять Россию.

Увидим ли снова меня в России? Да хоть завтра!» — сказал после боя Бетербиев.