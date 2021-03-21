Бетербиев нокаутирует Дейнеса. Видео

Российский боксёр Артур Бетербиев одержал очередную победу. В главном поединке большого вечера бокса в Москве чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF техническим нокаутом победил немца Адама Дейнеса. Бой был остановлен в 10-м раунде.

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Рефери остановил бой после тяжёлого нокаута соперника. При этом Дейнес уже в первом раунде побывал в нокдауне, но сумел продолжить бой.

Для Бетербиева эта встреча стала первой с октября 2019 года. Тогда он нокаутировал Александра Гвоздика и отобрал у него титул по версии WBC. Что касается Дейнеса, он также последний раз дрался в 2019 году. В сентябре он справился с Евгением Махтиенко.

Бетербиев одержал уже 16-ю победу в карьере. Он выиграл все бои, причём во всех побеждал нокаутами. Дейнес потерпел второе поражение в карьере.