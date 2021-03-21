Дейнес после поражения от Бетербиева: я из Сибири. У меня русское сердце

Немецкий боксёр Адам Дейнес прокомментировал поражение в бою с чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF, россиянином Артуром Бетербиевым. Победу в бою техническим нокаутом одержал Бетербиев. Бой был остановлен в 10-м раунде.
«Я не почувствовал нокдаун в первом раунде. Он попал, я поскользнулся и упал. Даже тренер был удивлён тому, что судья начал отсчитывать нокдаун. Как выдерживал длинные серии от Бетербиева? Я из Сибири. У меня русское сердце. По мне видно, что я не буду сильно падать. Иногда подсказывали на русском языке? Пробуждали мой русский характер. Мне подсказывали, мотивировали. Просил брата, чтобы он кричал мне на русском», — приводит слова Дейнеса «Матч ТВ».
Для Бетербиева эта встреча стала первой с октября 2019 года. Тогда он нокаутировал Александра Гвоздика и отобрал у него титул по версии WBC. Что касается Дейнеса, он также последний раз дрался в 2019 году. В сентябре он справился с Евгением Махтиенко.
Для Бетербиева эта победа стала уже 16-й в карьере. Он выиграл все бои, причём во всех побеждал нокаутами. Дейнес потерпел второе поражение в карьере.
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