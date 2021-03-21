Брансон победил Холланда в главном бою UFC Вегас 22 единогласным решением судей

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» в главном бою турнира UFC Вегас 22 (on ESPN 21) сошлись 37-летний американец Дерек Брансон и его 28-летний соотечественник Кевин Холланд.
5-раундовый бой завершился победой Брансона единогласным решением судей – 49-45, 49-46, 49-46.
Видео лучших моментов боя Дерек Брансон – Кевин Холланд доступно на «Чемпионате».
Для Брансона эта победа стала 13-й в UFC при 5 поражениях (рекорд в ММА – 23-7). Холланд, в свою очередь, прервал серию из 5 побед кряду в UFC, для него это поражение стало 3-м в организации при 8 победах (рекорд в ММА – 21-6). Напомним, что Брансон занимает 7-е место в рейтинге средней весовой категории UFC, а Холланд – 10-е.
В соглавном бою турнира американец Макс Гриффин нокаутировал в первом раунде представителя Китая Кэнань Суна.
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