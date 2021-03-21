Титульный бой UFC 260 Волкановски – Ортега перенесён на более поздний срок

Бой за титул чемпиона в полулёгком весе между действующим обладателем пояса Александром Волкановски и Брайаном Ортегой был снят с турнира UFC 260, запланированного на 27 марта. Об этом сообщает MMA Fighting со ссылкой на пресс-службу промоушена.



Объявление последовало во время проведения турнира UFC Вегас 22. Причиной послужил подтверждённый тест на коронавирус у Волкановски.



Напомним, Александр Волкановски отобрал титул у Макса Холлоуэя в минувшем году, а 12 июля защитил пояс в реванше. По мнению многих экспертов, а также президента UFC Даны Уайта, во втором бою судьи вынесли неправильное решение.



Корейский Зомби проиграл Брайану Ортеге на турнире UFC «Бойцовский остров 6», что и сделало Ортегу претендентом на чемпионский бой.

Волкановски: после ухода Хабиба в лёгком весе нет соперников, которых я не мог бы победить