Лоуренс Околи нокаутировал Кшиштофа Гловацки и завоевал пояс WBO

В главном событии вечера бокса, проходившего в Лондоне на стадионе «Уэмбли», 28-летний непобеждённый британский боксёр Лоуренс Околи отправил в нокдаун в шестом раунде экс-чемпиона мира в этом весе поляка Кшиштофа Гловацки и забрал победу техническим нокаутом после остановки боя судьями.



Таким образом, представитель Великобритании завоевал вакантный титул WBO в первом тяжёлом весе.

Лоуренс Околи провёл в профессиональной карьере 16 боёв, выиграв все, 13 из которых — нокаутом. Для 34-летнего поляка это поражение стало третьим в карьере, также на его счету 31 победа, 19 из которых нокаутом. Он являлся чемпионом мира по версии WBO (2015—2016), временным чемпионом мира по версии WBO (2018—2019), чемпионом Европы по версии WBO (2015) в 1-м тяжёлом весе.