Конор — Хабибу: 8 нокаутов в 30 боях — это ни о чём. Не забывай об этом, плюшевый мишка

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

Ирландец напомнил россиянину, что лишь восемь боёв из его 29 побед завершились нокаутом.

«8 нокаутов в 30 боях — это ни о чём. Не забывай об этом, плюшевый мишка», — написал Макгрегор на своей странице в «Твиттере».

Напомним, 19 марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб больше не вернётся в октагон. Таким образом, бой россиянина с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, состоявшийся 24 октября 2020 года, стал последним в его карьере. Титул UFC в лёгком весе объявлен вакантным. За него в мае сразятся Чарльз Оливейра и экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер.

Макгрегор и Нурмагомедов враждуют несколько лет. В октябре 2018 года Хабиб досрочно победил ирландца.