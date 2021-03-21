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Магомедшарипов: рад, что Хабиб закончил с рекордом. 29-0 — не менее красиво, чем 30-0

Магомедшарипов: рад, что Хабиб закончил с рекордом. 29-0 — не менее красиво, чем 30-0
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Забит Магомедшарипов поддержал решение Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

«Я следил за этой ситуацией. Рад, что он закончил, закончил с таким рекордом. 29-0 — это тоже очень красиво, не менее красиво, чем 30-0», — приводит слова Магомедшарипова ТАСС.

19 марта 32-летний Хабиб Нурмагомедов официально подтвердил решение об уходе из спорта. Таким образом, бой россиянина с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, состоявшийся 24 октября 2020 года, стал последним в его карьере. Титул UFC в лёгком весе был объявлен вакантным. За него в мае 2021 года сразятся Чарльз Оливейра и экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер.

На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

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