Александр Волкановски отреагировал на перенос титульного боя UFC 260 с Ортегой

Действующий обладатель пояса в полулёгком весе Александр Волкановски прокомментировал перенос титульного боя UFC 260 с Брайаном Ортегой, запланированного на 27 марта. Причиной послужил обнаруженный у Волкановски коронавирус.

«Я подавлен из-за того, что мой бой отменяется. Результат моего теста был отрицательным, когда я покидал Австралию, он был отрицательным до въезда в «пузырь» UFC, но последний тест дал положительный результат.



Мы так усердно работали, чтобы подготовиться к этому поединку, и я абсолютно опустошён из-за случившегося. Мы соблюдали все правила, чтобы не заразиться коронавирусом, но чему быть, того не миновать.



Спасибо всем американцам за вашу поддержку с момента моего прибытия и всем остальным за позитивные сообщения. Я уверен, что приду в норму и стану сильнее, чем когда-либо», — написал Волкановски на своей странице в «Инстаграме».