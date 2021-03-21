Валуев: Бетербиев — молодец. Не переживаю, что он завершил бой после 10-го раунда
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал успешную защиту поясов по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе российским боксёром Артуром Бетербиевым.
«Бетербиев — молодец, что победил, как все и предполагали. Да, завершил бой не после седьмого раунда, а после десятого. А что кому-то не нравится? Я по этому поводу не переживаю.
Артур может не успеть объединить все четыре пояса, ему уже 36 лет. Времени не хватит, только если промоутеры не договорятся. В мире профессионального бокса всё решают не только боксёры.
Функционально у него есть все шансы собрать четыре пояса, но надо сделать это в ближайшее время», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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