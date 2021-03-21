Цзю: два года без боёв явно сказались на Бетербиеве. На нём была какая-то ржавчина

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю прокомментировал успешную защиту поясов по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе российским боксёром Артуром Бетербиевым.
«Два года без боёв явно сказались на Бетербиеве. Прежде всего, была у него какая-то неуверенность. Дейнес — хороший соперник, мне понравилось хладнокровие Артура во время боя с ним. Но, несмотря на это, на Бетербиеве всё равно была какая-то ржавчина — хороший бой для начала, но не лучший в его карьере.
Конечно, сказывается возраст — Артуру уже 36 лет. С другой стороны, ему не надо быть быстрым-быстрым на ринге. Он всё ещё создаёт определённое давление своими комбинациями и за счёт этого ломает соперника.
Что касается цели собрать все четыре пояса, надо понимать, что формы, в которой он был вчера, недостаточно, чтобы победить другого чемпиона», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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