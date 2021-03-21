Нурмагомедов назвал сроки возвращения Махачева в октагон

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что его близкий друг Ислам Махачев проведёт следующий поединок в июне или июле. По словам россиянина, поединок с участием Махачева станет главным событием турнира.

«В июне или в июле бой Ислама впервые возглавит турнир. У него победная серия из семи поединков. В конце 2021 года или в первые месяцы 2022 года он будет претендентом на титул в лёгком весе», — сказал Нурмагомедов в интервью, размещённом на канале ESPN MMA в YouTube.

Напомним, Махачев последний раз появлялся в октагоне на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Тогда он досрочно победил Дрю Добера. После той победы россиянин поднялся на одиннадцатое место в рейтинге лиги в лёгком весе.