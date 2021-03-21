Фергюсон: Хабиб словесно постучал. 29-1

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон обратился к менеджеру экс-чемпиона лиги Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азизу. Американец заявил, что, завершив карьеру, Хабиб фактически «постучал».

«Принимаю, что словесно твой клиент Хабиб постучал. 29-1. Это ММА, а не джиу-джитсу. Придерживаетесь плана по намеренному уклонению от боя», — написал Фергюсон на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в прошлом руководство UFC пыталось организовать схватку Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, но поединок неизменно срывался. Последняя попытка была предпринята в мае 2020 года. Когда Хабиб не смог прибыть в США, в бою с Фергюсоном его заменил Джастин Гэтжи, который сумел победить Тони и прервал его серию из 12 побед.