Фергюсон: Хабиб словесно постучал. 29-1
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон обратился к менеджеру экс-чемпиона лиги Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азизу. Американец заявил, что, завершив карьеру, Хабиб фактически «постучал».
«Принимаю, что словесно твой клиент Хабиб постучал. 29-1. Это ММА, а не джиу-джитсу. Придерживаетесь плана по намеренному уклонению от боя», — написал Фергюсон на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в прошлом руководство UFC пыталось организовать схватку Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, но поединок неизменно срывался. Последняя попытка была предпринята в мае 2020 года. Когда Хабиб не смог прибыть в США, в бою с Фергюсоном его заменил Джастин Гэтжи, который сумел победить Тони и прервал его серию из 12 побед.
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