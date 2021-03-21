Бетербиев: с гордостью осознаю, что за моим поединком с Дейнесом следил Рамзан Кадыров

Чемпион мира по боксу по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев поблагодарил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова за повышенное внимание к своей персоне, а также за многолетнюю поддержку.

«С огромной гордостью осознаю, что за поединком Бетербиев — Дейнес наблюдал глава Чеченской Республики, Герой России, мой дорогой брат Рамзан Ахматович Кадыров. Для меня большая честь чувствовать поддержку главного болельщика, который много лет рядом со мной. Сразу же после поединка Рамзан Ахматович связался со мной по видеосвязи и поздравил с победой! Искренне благодарю главу Чеченской Республики за высокое внимание к моей деятельности», — написал Бетербиев на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, встреча Дейнес — Бетербиев прошла вчера, 20 марта. Артур одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде.