Холланд просит помощи у Хабиба во время боя с Брансоном. Видео

Ранним утром 21 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 22. В его главном событии встретились средневесы Кевин Холланд и Дерек Брансон.

Победу решением судей одержал Брансон, тем самым прервав серию Холланда из пяти побед. В ходе встречи Кевин вёл себя достаточно странно, а в перерывах между раундами обращался за советами к Хабибу Нурмагомедову, который наблюдал за схваткой из зала.

Теперь же появилось видео, как Кевин обращался за помощью к бывшему чемпиону лиги в лёгком весе.

«Хабиб, ты говорил, чтобы выиграть, нужно разнести оппонента. И он уже меня разносит, брат! Это не круто, брат! Дай мне какие-нибудь советы по борьбе! Эй, Хабиб! Давай!» – просил Кевин.



«Расслабься, успокойся, не торопись», – ответил ему Орёл. «Ну, это я могу. Я вообще-то спокоен. И, видишь, дело в том, что у меня нет четвёртого углового. Давай, надень белую кофту, иди сюда и помоги мне. Давай, это будет феноменально! Он уже не сможет меня повалить. Все знают, что Хабиб – не только один из величайших борцов в мире, но и один из величайших тренеров. Обычно я прошу советов у ДиСи, но в этот раз, может, ты мне поможешь?» — сказал Холланд.

Соответствующее видео доступно на странице ESPN MMA в «Инстаграме». Права на видео принадлежат UFC.