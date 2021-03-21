Холланд восхитился советом Нурмагомедова, назвав Хабиба «гением борьбы»
Боец UFC Кевин Холланд поделился впечатлениями от поединка с Дереком Брансоном, в котором он проиграл единогласным решением судей. Спортсмен поблагодарил лигу за организацию боя, а также обратился к Хабибу Нурмагомедову, у которого просил совета прямо во время схватки.
«Никогда не говорил, что хочу стать чемпионом. Говорил, что просто хочу хорошо проводить время, что и сделал. Спасибо Мику Мейнарду, UFC и Дане Уайту за возможность вернуться к боям, скоро увидимся.
Хабиб, ты мне дал один небольшой совет, и я провёл тейкдаун против парня, которого ещё никто не переводил в партер. Ты настоящий гений борьбы», — написал Холланд на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, Брансон прервал серию Холланда из пяти побед.
«Дай мне советы по борьбе!» Холланд дурачился и болтал с Хабибом во время своего боя
Кевин одержал пять побед за 7 (!) месяцев в 2020 году, а теперь проиграл Брансону в самой нелепой манере.
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