Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Холланд восхитился советом Нурмагомедова, назвав Хабиба «гением борьбы»

Холланд восхитился советом Нурмагомедова, назвав Хабиба «гением борьбы»
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Кевин Холланд поделился впечатлениями от поединка с Дереком Брансоном, в котором он проиграл единогласным решением судей. Спортсмен поблагодарил лигу за организацию боя, а также обратился к Хабибу Нурмагомедову, у которого просил совета прямо во время схватки.

«Никогда не говорил, что хочу стать чемпионом. Говорил, что просто хочу хорошо проводить время, что и сделал. Спасибо Мику Мейнарду, UFC и Дане Уайту за возможность вернуться к боям, скоро увидимся.

Хабиб, ты мне дал один небольшой совет, и я провёл тейкдаун против парня, которого ещё никто не переводил в партер. Ты настоящий гений борьбы», — написал Холланд на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, Брансон прервал серию Холланда из пяти побед.

«Дай мне советы по борьбе!» Холланд дурачился и болтал с Хабибом во время своего боя
Кевин одержал пять побед за 7 (!) месяцев в 2020 году, а теперь проиграл Брансону в самой нелепой манере.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021