Холланд восхитился советом Нурмагомедова, назвав Хабиба «гением борьбы»

Боец UFC Кевин Холланд поделился впечатлениями от поединка с Дереком Брансоном, в котором он проиграл единогласным решением судей. Спортсмен поблагодарил лигу за организацию боя, а также обратился к Хабибу Нурмагомедову, у которого просил совета прямо во время схватки.

«Никогда не говорил, что хочу стать чемпионом. Говорил, что просто хочу хорошо проводить время, что и сделал. Спасибо Мику Мейнарду, UFC и Дане Уайту за возможность вернуться к боям, скоро увидимся.

Хабиб, ты мне дал один небольшой совет, и я провёл тейкдаун против парня, которого ещё никто не переводил в партер. Ты настоящий гений борьбы», — написал Холланд на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, Брансон прервал серию Холланда из пяти побед.