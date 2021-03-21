Магомедшарипов отказался от идеи боя с Яиром Родригесом
Боец UFC в полулёгком весе Забит Магомедшарипов признался, что больше не заинтересован в поединке с мексиканцем Яиром Родригесом. Ранее в UFC пытались организовать эту встречу несколько раз, но она неизменно срывалась.
«Бой с Родригесом мне уже неинтересен. Было бы интересно подраться с победителем боя Ортега — Волкановски. Это уже совсем другая мотивация», — приводит слова бойца ТАСС.
Чемпион лиги в полулёгком весе Александр Волкановски должен был встретиться с Брайаном Ортегой в ночь на 27 марта по московскому времени, но вчера, 20 марта, стало известно, что встреча перенесена.
Напомним, что Магомедшарипов последний раз появлялся в октагоне в ноябре 2019 года. Тогда на турнире в Москве он решением судей победил Келвина Каттара.
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