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Магомедшарипов отказался от идеи боя с Яиром Родригесом

Магомедшарипов отказался от идеи боя с Яиром Родригесом
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC в полулёгком весе Забит Магомедшарипов признался, что больше не заинтересован в поединке с мексиканцем Яиром Родригесом. Ранее в UFC пытались организовать эту встречу несколько раз, но она неизменно срывалась.

«Бой с Родригесом мне уже неинтересен. Было бы интересно подраться с победителем боя Ортега — Волкановски. Это уже совсем другая мотивация», — приводит слова бойца ТАСС.

Чемпион лиги в полулёгком весе Александр Волкановски должен был встретиться с Брайаном Ортегой в ночь на 27 марта по московскому времени, но вчера, 20 марта, стало известно, что встреча перенесена.

Напомним, что Магомедшарипов последний раз появлялся в октагоне в ноябре 2019 года. Тогда на турнире в Москве он решением судей победил Келвина Каттара.

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