Конор Макгрегор описал свою карьеру четырьмя фото

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал свои достижения в единоборствах.

«Лучше всего я себя чувствовал в весе до 170 фунтов.

Наилучшая победная серия — в 145 фунтах.

Наилучшие выступления — в 155 фунтах.

О чём это говорит? Понятия не имею. Но мне это нравится, ха-ха-ха», — написал Макгрегор в «Твиттере» и прикрепил к тексту соответствующие фото. На последнем снимке Макгрегор сидит рядом с летящими долларовыми купюрами, фото сделано на пресс-конференции, посвящённой его боксёрскому бою с Флойдом Мейвезером.

Посмотреть фото можно в "твиттере" Конора Макгрегора.

Последний бой 32-летний Макгрегор провёл в январе 2021 года, проиграв Дастину Порье. Всего на его счету 22 победы и пять поражений в 27 боях в MMA.