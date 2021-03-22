Конор Макгрегор описал свою карьеру четырьмя фото

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал свои достижения в единоборствах.
«Лучше всего я себя чувствовал в весе до 170 фунтов.
Наилучшая победная серия — в 145 фунтах.
Наилучшие выступления — в 155 фунтах.
О чём это говорит? Понятия не имею. Но мне это нравится, ха-ха-ха», — написал Макгрегор в «Твиттере» и прикрепил к тексту соответствующие фото. На последнем снимке Макгрегор сидит рядом с летящими долларовыми купюрами, фото сделано на пресс-конференции, посвящённой его боксёрскому бою с Флойдом Мейвезером.
Посмотреть фото можно в "твиттере" Конора Макгрегора.
Последний бой 32-летний Макгрегор провёл в январе 2021 года, проиграв Дастину Порье. Всего на его счету 22 победы и пять поражений в 27 боях в MMA.
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