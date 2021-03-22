Хабиб Нурмагомедов решил стать тренером экс-чемпиона UFC Люка Рокхолда
Бывший чемпион UFC в средней весовой категории американец Люк Рокхолд заявил, что экс-чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов решил помочь ему вернуться на прежний уровень.
«Он (Нурмагомедов. — Прим. «Чемпионата») решил взять на себя роль тренера. Он хочет сыграть важную роль в моём возвращении.
Он хочет стать тренером года. Вот чего он хочет. Он хочет стать следующим великим тренером, идя по пути своего отца», — приводит слова Рокхолда TMZ.
Люк Рокхолд не выходил в октагон с июля 2019 года, после того как проиграл Яну Блаховичу нокаутом во втором раунде. Что касается Хабиба Нурмагомедова, то на минувшей неделе 32-летний спортсмен официально подтвердил завершение карьеры в смешанных единоборствах.
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