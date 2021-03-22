Легенда UFC Олег Тактаров назвал четыре продукта, которые надо есть каждый день

Победитель турнира UFC 6 в 1995 году, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров назвал три продукта, которые, по его мнению, следует ежедневно употреблять в пищу.
«Три продукта, которые вы обязаны есть каждый день. Яйца не в счёт. Это даже не нужно упоминать. Одно яйцо в день каждый день — правило номер один», — подписал он видео, выложенное в его «инстаграме».
«Номер один — это яйца. Опустили в кипящую воду, убили всю сальмонеллу, а дальше всухомятку съели.
Дальше у нас идут три продукта, которые вам необходимы, если хотите, чтобы у вас волосы росли, чтобы у вас кожа не висела, чтобы она у вас не старела и не была пергаментной, чтобы вы видели вдаль и вблизь. Назовём это полезными жирами.
Это оливковое масло, это настоящее кокосовое масло и это рыбий жир. Там содержится всё для ваших костей, суставов, волос, глаз и кожи, а также для того, чтобы ваша печень очищалась.
Если у вас этого нет и вы хотите это чем-то заменить, то можно заменить, например, чайной ложкой семян чёрного тмина. Утром разжевали и съели на пустой желудок, запив теплой, а не горячей водой. Не надо их варить, кипятить и отстаивать, как бабушки в рецептах пишут. Можно ещё заменить на конопляное масло», — рассказал он в видео.
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