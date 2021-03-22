А. Запашный предостерёг Поветкина от ошибки в реванше с Уайтом

Известный дрессировщик Аскольд Запашный рассказал об ожиданиях от матча-реванша Александра Поветкина и Диллиана Уайта, который состоится 27 марта. В первом поединке Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, несмотря на то, что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.

«Во-первых, мне кажется, что, когда победа одерживается нокаутом, это уже о многом говорит. Во-вторых, есть среди бойцов такое понятие «пробитый». Когда человек уже отправляется в нокаут, это серьёзное подспорье для того, чтобы отправиться в него опять.

Тем не менее я считаю, что опасно недооценивать врага. Это самая большая ошибка. Думаю, Саше говорить об этом не нужно, потому что он профессионал высочайшего уровня и понимает, что делает», — цитирует Запашного «РЕН ТВ».