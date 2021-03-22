Победитель главного боя BRAVE CF 49 получит титульник с Эльдаром Эльдаровым

Победитель главного боя на BRAVE Combat Federation 49 получит титульник с чемпионом лиги в суперлёгком весе Эльдаром Эльдаровым, сообщает пресс-служба соревнований.

В главном бое встретятся Луан Сантьяго и Бенуа Сен-Дени. Их поединок был перенесён в главное событие BRAVE CF 49: Super Fights после того, как Шон Сантелла получил травму и был вынужден отказаться от запланированного боя с Хосе Торресом.

Луан Сантьяго дерётся в BRAVE CF с марта 2017 года. За это время он добился рекорда 5-2 в BRAVE CF, попутно став чемпионом мира в лёгком весе. Однако, проиграв пояс, Сантьяго воспользовался открытием суперлёгкого дивизиона, чтобы испытать силы в новой весовой категории. После победы над Гаджимусой Газиевым в его дебютном бое в категории до 75 кг бразилец имеет возможность получить титульный бой в другом дивизионе.

Но чтобы встретиться с Эльдаровым, ему придётся победить Бенуа Сен-Дени, который тренировался всего четыре года и уже установил рекорд 6-0-0, 1 бой не состоялся, включая две выдающиеся победы в BRAVE Combat Federation. В своём последнем поединке он победил Марио Саида нокаутом во втором раунде.

BRAVE CF 49: Super Fights — третье из четырёх событий, которые пройдут в Kombat Kingdom в течение 21 дня. Мероприятие состоится в историческом форте Арад в Бахрейне 25 марта.