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«Мне бы хоть ослика». Исламу Махачеву подарили коня, Омари Ахмедов отреагировал

Боец UFC Ислам Махачев на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографии с подаренным ему конём.

«Спасибо за гостеприимство и такой подарок», — написал Махачев.

Посмотреть фотографии можно на странице Ислама Махачева в «Инстаграме».

Другой боец UFC Омари Ахмедов прокомментировал публикацию: «Мне бы хоть маленького ослика подарили».

Напомним, Ислам Махачев в последний раз появлялся в октагоне на турнире UFC 259, который состоялся 6 марта этого года в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Тогда он досрочно победил Дрю Добера. После той победы россиянин поднялся на одиннадцатое место в рейтинге лиги в лёгком весе. Накануне близкий друг Махачева Хабиб Нурмагомедов сообщил, что следующий поединок Ислам проведёт в июне или июле. По словам россиянина, поединок с участием Махачева станет главным событием турнира.