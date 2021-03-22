Умар Нурмагомедов не выступит на UFC 260
Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, не выступит на турнире UFC 260.
«Умар не выступит на этом турнире. Не нашли соперника», — приводит слова представителя Нурмагомедова ТАСС.
Бой Нурмагомедова должен был состояться 27 марта. В андеркарде UFC 260 выступит ещё один двоюродный брат Хабиба — Абубакар Нурмагомедов. Он проведёт бой с Джаредом Гуденом.
Напомним, в январе 25-летний Нурмагомедов дебютировал в UFC. Его соперником был казахстанский боец Сергей Морозов. Бой завершился во втором раунде, после того как Нурмагомедов успешно провёл удушающий приём, вынудив соперника сдаться. Всего на счету российского спортсмена 13 побед в 13 поединках в смешанных единоборствах.
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