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Умар Нурмагомедов не выступит на UFC 260

Умар Нурмагомедов не выступит на UFC 260
Бокс/ММА / UFC 0

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, не выступит на турнире UFC 260.

«Умар не выступит на этом турнире. Не нашли соперника», — приводит слова представителя Нурмагомедова ТАСС.

Бой Нурмагомедова должен был состояться 27 марта. В андеркарде UFC 260 выступит ещё один двоюродный брат Хабиба — Абубакар Нурмагомедов. Он проведёт бой с Джаредом Гуденом.

Напомним, в январе 25-летний Нурмагомедов дебютировал в UFC. Его соперником был казахстанский боец Сергей Морозов. Бой завершился во втором раунде, после того как Нурмагомедов успешно провёл удушающий приём, вынудив соперника сдаться. Всего на счету российского спортсмена 13 побед в 13 поединках в смешанных единоборствах.

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