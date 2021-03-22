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Хабиб Нурмагомедов говорил, что завершит карьеру непобеждённым, ещё в 2015 году

Хабиб Нурмагомедов говорил, что завершит карьеру непобеждённым, ещё в 2015 году
Бокс/ММА / UFC 0

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов говорил, что завершит карьеру непобеждённым, ещё в 2015 году.

Скриншот публикации россиянина в «Твиттере» был опубликован на странице ESPN MMA в «Инстаграме».

«Я завершу карьеру непобеждённым», — написал Нурмагомедов 24 апреля 2015 года.

Посмотреть скриншот можно на странице ESPN MMA в «Инстаграме».

Напомним, в 29 боях Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.

19 марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб больше не вернётся в октагон. Таким образом, бой россиянина с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, состоявшийся 24 октября 2020 года, стал последним в его карьере. Титул UFC в лёгком весе объявлен вакантным. За него в мае сразятся Чарльз Оливейра и экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер.

Хабиб Нурмагомедов решил стать тренером экс-чемпиона UFC Люка Рокхолда
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