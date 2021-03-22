Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Полный кард турнира UFC 260: Миочич — Нганну и другие бои

Полный кард турнира UFC 260: Миочич — Нганну и другие бои
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

В ночь с 28 на 29 марта состоится турнир UFC 260 в Лас-Вегасе (США). В главном событии встретятся действующий чемпион лиги в тяжёлом весе Стипе Миочич и претендент Фрэнсис Нганну.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.

UFC 260

Основной кард

Стипе Миочич (чемпион) — Фрэнсис Нганну (1) — тяжёлый вес, титульный бой
Тайрон Вудли (7) — Висенте Люке (10) — полусредний вес
Шон О'Мэлли — Томас Алмейда — легчайший вес
Джейми Малларки — Кама Ворси — лёгкий вес

Предварительный кард

Уильям Найт — Алонзо Менфилд — полутяжёлый вес
Джессика Пенн — Ханна Голди — женский минимальный вес
Джаред Гуден — Абубакар Нурмагомедов — полусредний вес


Ранний предварительный кард

Модестас Букаускас — Михаил Олексейчук — полутяжёлый вес
Джиллиан Робертсон — Миранда Маверик — женский наилегчайший вес
Шейн Янг — Омар Антонио Моралес Феррер — полулёгкий вес
Марк-Андре Барио — Абу Азайтар — средний вес

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021