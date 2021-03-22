Полный кард турнира UFC 260: Миочич — Нганну и другие бои

В ночь с 28 на 29 марта состоится турнир UFC 260 в Лас-Вегасе (США). В главном событии встретятся действующий чемпион лиги в тяжёлом весе Стипе Миочич и претендент Фрэнсис Нганну.
«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.
UFC 260
Основной кард
Стипе Миочич (чемпион) — Фрэнсис Нганну (1) — тяжёлый вес, титульный бой
Тайрон Вудли (7) — Висенте Люке (10) — полусредний вес
Шон О'Мэлли — Томас Алмейда — легчайший вес
Джейми Малларки — Кама Ворси — лёгкий вес
Предварительный кард
Уильям Найт — Алонзо Менфилд — полутяжёлый вес
Джессика Пенн — Ханна Голди — женский минимальный вес
Джаред Гуден — Абубакар Нурмагомедов — полусредний вес
Ранний предварительный кард
Модестас Букаускас — Михаил Олексейчук — полутяжёлый вес
Джиллиан Робертсон — Миранда Маверик — женский наилегчайший вес
Шейн Янг — Омар Антонио Моралес Феррер — полулёгкий вес
Марк-Андре Барио — Абу Азайтар — средний вес
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