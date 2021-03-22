Полный кард турнира UFC 260: Миочич — Нганну и другие бои

В ночь с 28 на 29 марта состоится турнир UFC 260 в Лас-Вегасе (США). В главном событии встретятся действующий чемпион лиги в тяжёлом весе Стипе Миочич и претендент Фрэнсис Нганну.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.

UFC 260

Основной кард



Стипе Миочич (чемпион) — Фрэнсис Нганну (1) — тяжёлый вес, титульный бой

Тайрон Вудли (7) — Висенте Люке (10) — полусредний вес

Шон О'Мэлли — Томас Алмейда — легчайший вес

Джейми Малларки — Кама Ворси — лёгкий вес



Предварительный кард



Уильям Найт — Алонзо Менфилд — полутяжёлый вес

Джессика Пенн — Ханна Голди — женский минимальный вес

Джаред Гуден — Абубакар Нурмагомедов — полусредний вес





Ранний предварительный кард



Модестас Букаускас — Михаил Олексейчук — полутяжёлый вес

Джиллиан Робертсон — Миранда Маверик — женский наилегчайший вес

Шейн Янг — Омар Антонио Моралес Феррер — полулёгкий вес

Марк-Андре Барио — Абу Азайтар — средний вес