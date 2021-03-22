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Миочич — о бое с Нганну: моя рука будет поднята, а пояс останется на талии

Миочич — о бое с Нганну: моя рука будет поднята, а пояс останется на талии
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич поделился ожиданиями от титульного боя с Фрэнсисом Нганну.

«Всё, о чём я сейчас переживаю — это предстоящий бой с Фрэнсисом. Я не буду волноваться о Джоне Джонсе, пока не разберусь с другими делами. Без вопросов, бой с Джонсом — большая битва за наследие, но пока я беспокоюсь только о Фрэнсисе. Сейчас это моя основная задача.

Я буду выглядеть совсем иначе, чем в первом бою, потому что он однозначно стал лучше, как и я. Многие вещи поменяются. Я попытаюсь сделать этот бой более односторонним, и, конечно же, закончить его как можно раньше. Но у этого парня сильный удар, к тому же это тяжёлый вес, так что случиться может что угодно. У него отличные тренер и команда. Думаю, что победит тот, кто лучше реализует свой план.

Всегда хочется закончить поединок нокаутом. Это было бы здорово. Это то, к чему я всегда стремлюсь, но если этого не случится, я буду счастлив победе решением судей. Меня не волнует, будет ли это нокаут, сабмишен или решение — я подниму руку. Это всё, что я собираюсь сделать. Моя рука будет поднята, а пояс останется на талии. Ничего не изменится», — приводит слова Миочича MMA Fighting.

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