Бикрёв: Емельяненко перебил всех сильнейших, ставлю это намного выше достижений Хабиба

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрёв сравнил достижения экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и легендарного бойца MMA Фёдора Емельяненко.
«Хабиб сделал потрясающую карьеру, но нельзя сказать, что он побил всех сильнейших. По сути, кроме Конора и Гэтжи, он не бил действительно элитных ребят. Главное, мы не увидели его боя с Тони Фергюсоном. Фёдор Емельяненко в своё время перебил всех сильнейших тяжеловесов планеты, и я ставлю это намного выше достижений Хабиба», — приводит слова Бикрёва News.ru.
19 марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб больше не вернётся в октагон. Таким образом, бой россиянина с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, состоявшийся 24 октября 2020 года, стал последним в его карьере. Титул UFC в лёгком весе объявлен вакантным. За него в мае сразятся Чарльз Оливейра и экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер.
- 23 марта 2021
-
13:33
-
13:00
-
12:03
-
11:52
-
11:00
-
10:32
-
10:01
-
09:13
-
08:25
-
06:56
-
06:27
-
00:36
- 22 марта 2021
-
23:37
-
22:40
-
22:15
-
21:50
-
20:17
-
19:33
-
18:42
-
17:17
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:01
-
12:37
-
12:08
-
11:04
-
10:00
-
09:00
-
00:56
- 21 марта 2021
-
23:50
-
22:53
-
21:21
-
20:27
-
19:07