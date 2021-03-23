Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Бикрёв: Емельяненко перебил всех сильнейших, ставлю это намного выше достижений Хабиба

Бикрёв: Емельяненко перебил всех сильнейших, ставлю это намного выше достижений Хабиба
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрёв сравнил достижения экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и легендарного бойца MMA Фёдора Емельяненко.

«Хабиб сделал потрясающую карьеру, но нельзя сказать, что он побил всех сильнейших. По сути, кроме Конора и Гэтжи, он не бил действительно элитных ребят. Главное, мы не увидели его боя с Тони Фергюсоном. Фёдор Емельяненко в своё время перебил всех сильнейших тяжеловесов планеты, и я ставлю это намного выше достижений Хабиба», — приводит слова Бикрёва News.ru.

19 марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб больше не вернётся в октагон. Таким образом, бой россиянина с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, состоявшийся 24 октября 2020 года, стал последним в его карьере. Титул UFC в лёгком весе объявлен вакантным. За него в мае сразятся Чарльз Оливейра и экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер.

Хабиб Нурмагомедов говорил, что завершит карьеру непобеждённым, ещё в 2015 году
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021