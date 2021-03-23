Бикрёв: Емельяненко перебил всех сильнейших, ставлю это намного выше достижений Хабиба

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрёв сравнил достижения экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и легендарного бойца MMA Фёдора Емельяненко.

«Хабиб сделал потрясающую карьеру, но нельзя сказать, что он побил всех сильнейших. По сути, кроме Конора и Гэтжи, он не бил действительно элитных ребят. Главное, мы не увидели его боя с Тони Фергюсоном. Фёдор Емельяненко в своё время перебил всех сильнейших тяжеловесов планеты, и я ставлю это намного выше достижений Хабиба», — приводит слова Бикрёва News.ru.

19 марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб больше не вернётся в октагон. Таким образом, бой россиянина с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, состоявшийся 24 октября 2020 года, стал последним в его карьере. Титул UFC в лёгком весе объявлен вакантным. За него в мае сразятся Чарльз Оливейра и экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер.