Хабиб: только в зале, соревнуясь с лучшими, я получал потрясающий заряд энергии

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в своём аккаунте в «Инстаграме» опубликовал групповое фото с тренировки.
«Только в спортзале, соревнуясь с лучшими, я получал потрясающий заряд энергии, больше нигде», – подписал изображение Хабиб.
На снимке запечатлены экс-наставник российского чемпиона и главный тренер зала АКА Хавьер Мендес, а также двоюродный брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов вместе с партнёрами по тренировочному лагерю.
Абубакар 28 марта готовится выступить на UFC 260 в Лас-Вегасе (Невада, США). В рамках предварительного карда россиянин проведёт поединок с американцем Джаредом Гуденом.
Напомним, 32-летний Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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