Абубакар Нурмагомедов завершил тренировочный кэмп к бою на UFC 260

Российский боец, двоюродный брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов объявил о завершении подготовки к бою на UFC 260. В своём аккаунте в «Инстаграме» спортсмен опубликовал фото с тренером Хавьером Мендесом и поблагодарил специалиста за проделанную работу.

«Вот и подошёл к концу тяжелый тренировочный кэмп, он начинался с сентября 2020 года. И всё это время Хавьер Мендес был всегда рядом, огромное спасибо ему, моей команде и ребятам, которые были рядом всегда и помогали мне в подготовке», – написал Нурмагомедов в соцсети.

В тренировочном лагере был и экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Спортсмен также опубликовал совместное фото с Хавьером Мендесом.

Абубакар Нурмагомедов 28 марта выступит на UFC 260 в Лас-Вегасе (Невада, США). В рамках предварительного карда россиянин проведёт поединок с американцем Джаредом Гуденом.