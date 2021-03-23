Харитонов подтвердил, что подерётся на голых кулаках на турнире блогера Сардарова

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов, выступающий в MMA-промоушене Bellator, подтвердил, что примет участие в турнире по боям на голых кулаках, который организует блогер Амиран Сардаров.
«Уже есть много информации в интернете, что у меня в апреле состоится бой на голых кулаках. Да, это действительно так. Пока число не говорим, соперник — американец, достаточно титулованный боец.
Шоу проводим совместно с Амираном Сардаровым. Это будет грандиозный проект не с одним турниром, а с рядом турниров. И, возможно, в ближайшее время будет чемпион организации определён в следующих поединках.
Так что интрига остается интригой, о сопернике сообщим чуть позже. Число также узнаете чуть позже. Вспомним время, когда я начинал в ММА биться на голых кулаках», — рассказал Харитонов в своём «инстаграме».
AMC Fight Nights 100 – турнир, который поклонники смешанных единоборств просто не могут пропустить! Покупай билеты и приходи 10 апреля в московский Дворец спорта «Лужники».
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