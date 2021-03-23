Девушка-боец MMA Пейдж Ванзант показала новое фото в красном купальнике

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в смешанных единоборствах, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в красный купальник, позирует перед камерой.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Пейдж Ванзант.
В феврале Ванзант дебютировала в лиге кулачных боёв Bare Knuckle Fighting Championship. Американка проиграла соотечественнице Бритен Харт. Бой длился пять раундов по две минуты. Харт победила единогласным решением судей.
До этого Ванзант выступала в UFC. Последний поединок в промоушене 26-летняя спортсменка провела 11 июля 2020 года на турнире на «Бойцовском острове», где уступила Аманде Рибас. Это был её последний бой по контракту с UFC. Всего на её счету в смешанных единоборствах восемь побед и пять поражений.
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