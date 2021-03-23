У россиянина Берхамова сменился соперник за полторы недели до боя на Bellator 255

Российский боец смешанных единоборств Мухамед Берхамов, выступающий в полусредней весовой категории, проведёт дебютный поединок в Bellator не с Джорданом Мейном, как изначально предполагалось, а с Херманом Террадо. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя команды россиянина.

«У Мухамеда будет другой соперник: Херман Террадо», — сообщил источник.

Бой Берхамов — Террадо состоится на турнире Bellator 255, который пройдёт в ночь со 2 на 3 апреля мск.

27-летний Берхамов выступает в смешанных единоборствах с 2013 года. Последний поединок он провёл в августе 2019 года, победив бразильца Сиру Родригеса единогласным решением судей. Всего на его счету 13 боёв в MMA, в которых он одержал 13 побед.