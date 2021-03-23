У россиянина Берхамова сменился соперник за полторы недели до боя на Bellator 255
Российский боец смешанных единоборств Мухамед Берхамов, выступающий в полусредней весовой категории, проведёт дебютный поединок в Bellator не с Джорданом Мейном, как изначально предполагалось, а с Херманом Террадо. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя команды россиянина.
«У Мухамеда будет другой соперник: Херман Террадо», — сообщил источник.
Бой Берхамов — Террадо состоится на турнире Bellator 255, который пройдёт в ночь со 2 на 3 апреля мск.
27-летний Берхамов выступает в смешанных единоборствах с 2013 года. Последний поединок он провёл в августе 2019 года, победив бразильца Сиру Родригеса единогласным решением судей. Всего на его счету 13 боёв в MMA, в которых он одержал 13 побед.
Рекомендуем вам
- 23 марта 2021
-
13:33
-
13:00
-
12:03
-
11:52
-
11:00
-
10:32
-
10:01
-
09:13
-
08:25
-
06:56
-
06:27
-
00:36
- 22 марта 2021
-
23:37
-
22:40
-
22:15
-
21:50
-
20:17
-
19:33
-
18:42
-
17:17
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:01
-
12:37
-
12:08
-
11:04
-
10:00
-
09:00
-
00:56
- 21 марта 2021
-
23:50
-
22:53
-
21:21
-
20:27
-
19:07
Партнерский контент
Рекомендуем вам