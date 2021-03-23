В Северной Осетии в потасовке в ресторане погиб боец MMA

В Моздоке (Северная Осетия) в результате смертельного ранения скончался российский боец смешанных единоборств Алан Хадзиев. Ему был 31 год.

«Этой ночью в Моздоке погиб двукратный чемпион по версии FCF-MMA Алан Хадзиев. Он участвовал в драке в ресторане и получил смертельное ранение.

Потасовка в ресторане «Вегас» вышла серьёзная: вместе с Аланом в драке погиб ещё один мужчина, местный предприниматель. Ещё один пострадавший получил серьёзные травмы — он находится в реанимации», — отмечается в сообщении в телеграм-канале Baza.

«Какой парень был! Вчера ещё общался с ним… Как же так? Соболезную всем родным, да и всем нам соболезную! Ещё много хорошего мог сделать!» — написал бывший и. о. главы администрации Моздокского района Олег Хабалов в «Инстаграме».

Посмотреть соответствующий пост можно в «инстаграме» Олега Хабалова.