В Северной Осетии в потасовке в ресторане погиб боец MMA

В Моздоке (Северная Осетия) в результате смертельного ранения скончался российский боец смешанных единоборств Алан Хадзиев. Ему был 31 год.
«Этой ночью в Моздоке погиб двукратный чемпион по версии FCF-MMA Алан Хадзиев. Он участвовал в драке в ресторане и получил смертельное ранение.
Потасовка в ресторане «Вегас» вышла серьёзная: вместе с Аланом в драке погиб ещё один мужчина, местный предприниматель. Ещё один пострадавший получил серьёзные травмы — он находится в реанимации», — отмечается в сообщении в телеграм-канале Baza.
«Какой парень был! Вчера ещё общался с ним… Как же так? Соболезную всем родным, да и всем нам соболезную! Ещё много хорошего мог сделать!» — написал бывший и. о. главы администрации Моздокского района Олег Хабалов в «Инстаграме».
Посмотреть соответствующий пост можно в «инстаграме» Олега Хабалова.
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