Минеев выступил с заявлением по первому бою с Исмаиловым

Российский боец MMA Владимир Минеев заявил, что выступал с травмой в первом поединке с Магомедом Исмаиловым.

Напомним, в октябре 2018 года Исмаилов и Минеев провели поединок, завершившийся вничью. Ожидается, что реванш состоится в сентябре 2021 года.

«Что я скажу про бой с Исмаиловым? Для меня это вызов, брошенный самому себе ещё задолго до нашего первого боя. В то время, когда Исмаилов ездил на маршрутке и мечтал о знакомстве с Гаджиевым. Я дал ему бой, будучи тяжело травмированным. Соперник мой, будучи любителем толковать о мужском и про взаимоуважение бойцов, после боя ныть начал и про правила вспоминать, с того дня его история стала интересна общественности.

Что за травма и как она произошла? Приближалась дата боя. Этому следовала череда перенесённых мэйн-ивентов с нашим участием по причине травм у обоих спортсменов. Если быть точным, то три раза этот бой переносили. За 10 дней на тренировке в разминке зачем-то мой спарринг-партнёр (страшный человек, лучше не знать его имя) толкнул мешок, за которым в этот момент пробегал абсолютно расслабленный я. Мешок от удара отлетел и прибил меня к стене, от которой я отлетел и воткнулся в пол левым плечом. Хруст, боль, онемело… От движения боль, я не верю, что это произошло, встаю, бегу дальше… Боль усиливается, приходит осознание, что произошло. Происходит что-то невообразимое. Такое ощущение, что не со мной, но от меня зависит то, что будет.

В тот момент в зале карате со своим наставником я принял решение, о котором не жалею. Несмотря на всю опасность и абсурдность этого, я сказал себе и всем, что выйду на бой даже с одной рукой. Многое стояло на кону, но я это сделал.

В этот раз я буду ещё более осторожен и выйду на бой в 150%-ной форме. Вы видели, что было с его лицом, когда я бил его одной рукой. Но вы себе даже не представляете, что будет, когда я буду бить его двумя своими кулаками, а может быть, даже и ногой.

Это для меня дело принципа. Нужно довести начатое до конца», — написал Минеев в своём «фейсбуке».

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