Украинка Рассохина: тренироваться при свете телефона — бред. Страна не идёт на уступки

Украинская спортсменка Алёна Рассохина, выступающая в смешанных единоборствах, рассказала о подготовке к дебюту в One FC.
28 мая Рассохина проведёт второй бой со Стэмп Фэйртекс. Бой состоится в Сингапуре. У украинской спортсменки 13 побед и четыре поражения. Её соперница одержала пять побед и потерпела одно поражение.
«Подготовка проходила на Украине. В период карантина было довольно сложно тренироваться. Залы были закрыты. Приходилось готовиться в потёмках, с выключенным светом. Тренироваться в зале при свете телефона — полный бред. Я понимала, что если нас спалят, то совсем могут закрыть, тренироваться мы вообще не будем.
К сожалению, государство не идёт нам на уступки в плане тренировочного процесса, но может пожинать лавры победителя. Когда нам поднимают руку, то государство просыпается и вспоминает, что это наш чемпион», – цитирует Рассохину Metaratings.
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