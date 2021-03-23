Бетербиев объяснил, зачем хочет провести бой в MMA

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев рассказал, зачем изъявил желание провести поединок по правилам смешанных единоборств.
«Это же интересно. Интересна и спортивная, и денежная составляющая. Пока никто не делал боёв между действующим чемпионом мира по боксу и действующим чемпионом UFC. Мне было бы интересно подраться именно по правилам ММА.
Бой по правилам бокса мы видели: один из лучших бойцов UFC был намного ниже (классом. — Прим. «Чемпионата»), чем профессиональный боксёр», — рассказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу «Не пропускай!»
Напомним, в 2017 году бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор потерпел поражение нокаутом от Флойда Мейвезера, бой проходил по правилам бокса.
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