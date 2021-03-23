Джервонте Дэвису грозит семь лет тюрьмы

Чемпион мира во втором полулёгком весе Джервонта Дэвис может оказаться за решёткой. Боксёру предъявлены обвинения по инциденту, случившемуся ещё в ноябре минувшего года. Тогда американец, передвигаясь за рулём элитного автомобиля Lamborghini Uris, проехал на красный свет, в результате чего спровоцировал ДТП с машиной Toyota Solara. В результате аварии пострадали четыре человека, но сам виновник происшествия скрылся. Всего по делу Дэвису предъявили 14 пунктов обвинения.
Положение американца усугубляется и тем, что на момент аварии он не имел права находиться за рулём, так как был лишён водительского удостоверения. Если Дэвиса признают виновным по всем пунктам, то ему грозит 7 лет и 55 дней заключения в тюрьме. Дело передано в суд, но его дата ещё не оглашена, сообщает BoxingScene.
Добавим, что Джервонта также проходит по делу о домашнем насилии. Дэвис является одним из самых звёздных боксёров промоутерской компании Флойда Мейвезера.
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