Махачев считает, что Чендлер не заслуживает титульный поединок в UFC
Боец UFC Ислам Махачев поделился мыслями о предстоящем титульном поединке в лёгком весе между Чарльзом Оливейрой и Майклом Чендлером. По словам россиянина, последний ещё не заслужил права на бой за чемпионский пояс.
«Согласен ли с тем, что за титул будут драться Оливейра и Чендлер? Насчёт Оливейры согласен, он идёт на хорошей серии побед, а насчёт Чендлера я полностью не согласен. Парень провёл в лиге один бой. Его не успели проверить, насколько он хорош. Его первый поединок закончился быстро. За пояс мог бы подраться Джастин Гэтжи, может, Дастин Порье», — сказал Махачев в интервью, размещённом на канале RT Sport MMA в YouTube.
Напомним, встреча Чарльза Оливейры и Майкла Чендлера состоится в ночь с 15 на 16 мая.
Рекомендуем вам
- 24 марта 2021
-
04:15
-
03:55
-
03:03
-
01:03
-
00:42
-
00:32
- 23 марта 2021
-
23:10
-
22:37
-
21:33
-
20:52
-
19:30
-
18:36
-
17:24
-
16:16
-
16:00
-
15:01
-
14:41
-
14:29
-
14:15
-
13:33
-
13:00
-
12:03
-
11:52
-
11:00
-
10:32
-
10:01
-
09:13
-
08:25
-
06:56
-
06:27
-
00:36
- 22 марта 2021
-
23:37
-
22:40
-
22:15
-
21:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам