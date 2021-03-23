Махачев считает, что Чендлер не заслуживает титульный поединок в UFC

Боец UFC Ислам Махачев поделился мыслями о предстоящем титульном поединке в лёгком весе между Чарльзом Оливейрой и Майклом Чендлером. По словам россиянина, последний ещё не заслужил права на бой за чемпионский пояс.

«Согласен ли с тем, что за титул будут драться Оливейра и Чендлер? Насчёт Оливейры согласен, он идёт на хорошей серии побед, а насчёт Чендлера я полностью не согласен. Парень провёл в лиге один бой. Его не успели проверить, насколько он хорош. Его первый поединок закончился быстро. За пояс мог бы подраться Джастин Гэтжи, может, Дастин Порье», — сказал Махачев в интервью, размещённом на канале RT Sport MMA в YouTube.

Напомним, встреча Чарльза Оливейры и Майкла Чендлера состоится в ночь с 15 на 16 мая.