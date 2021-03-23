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В США стартовала продажа билетов на бой Альварес — Сондерс

В США стартовала продажа билетов на бой Альварес — Сондерс
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В США стартовала предварительная продажа билетов на объединительный поединок во втором среднем весе, в котором встретятся чемпион мира по версиям WBC и WBA Super во втором среднем весе Сауль Альварес и чемпион мира по версии WBO в этом же дивизионе Билли Джо Сондерс. Все билеты выйдут в продажу уже 26 марта.

Соответствующий пост доступен на странице Сауля Альвареса в «Инстаграме».

Напомним, встреча мексиканца и британца состоится 8 мая 2021 года в Арлингтоне (штат Техас, США). В Техасе допускается проведение спортивных мероприятий с полной заполняемостью трибун, так что встреча Альвареса с Сондерсом может состояться при аншлаге.

Сауль Альварес последний раз появлялся на ринге в минувшем месяце. Тогда он нокаутировал Авни Йылдырыма.

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