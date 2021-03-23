Чимаев: сюрприз! Возвращаюсь, чтобы всех размазать
Боец UFC Хамзат Чимаев дал понять, что в скором времени сможет вернуться к поединкам. Соответствующее послание он сделал на своей официальной странице в «Инстаграме».
«Сюрприз! Возвращаюсь, чтобы всех размазать», — написал Чимаев.
О скором возвращении Хамзата объявил и его менеджер Али Абдель-Азиз. В «сториз» на своей странице в «Инстаграме» он выложил фото клиента, просто написав: «скоро».
Напомним, не так давно Хамзат был готов завершить карьеру и сделал соответствующее заявление в «Инстаграме». Чимаев не мог восстановиться после коронавируса и столкнулся с серьёзными проблемами. Позже президент лиги Дана Уайт помог ему с организацией лечения, а глава Чечни Рамзан Кадыров лично убеждал не бросать большой спорт.
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